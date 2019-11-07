كيبا: نجومية لامبارد تساعد تشيلسي على التطور

أشاد كيبا آريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي، بالمدير الفني فرانك لامبارد كاشفاً عن تأثير الهداف التاريخي للنادي على أداء الفريق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعد 11 مرحلة، كما يمتلك 7 نقاط في دوري أبطال أوروبا بمجموعته التي تضم أياكس وفالنسيا وليل.

وقال كيبا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لامبارد هو المدرب الذي سبق وكان أسطورة للفريق ولاعباً هاماً للنادي خلال مسيرته الكروية.

"الآن يخوض ثاني موسم تدريبي له، لكنه يشاركنا خبراته كلاعب وينقل لنا كل ما يعرفه عن كرة القدم، ولأنه سبق وفاز مع البلوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا فهذا يمنحنا الثقة".

وعبر الحارس الإسباني عن سعادته بالعمل تحت قيادة لامبارد مؤكداً أن الفريق لا يزال بحاجة إلى الوقت للتطور وتحسين بعض الأخطاء.

"في بداية الموسم عانينا بعض الشيء ولكن بعد ذلك نجحنا في تقديم مستوى أفضل وأعتقد أن الفريق قادر على التطور كمجموعة.

"بالطبع مانشستر سيتي وليفربول في مستوى أفضل من باقي الفرق، لكننا نقاتل ووصلنا بالفعل للمركز الرابع ونقترب منهم كثيراً، أعتقد أن الفريق في وضع جيد".

انضم كيبا إلى تشيلسي صيف عام 2018 قادماً من أتلتيك بلباو ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ.