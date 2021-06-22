لابورتا: برشلونة سيضم 3 أو 4 لاعبين

أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أن النادي يسعى لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي، ببعض الصفقات المؤثرة.

وقال رئيس البارسا في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سيبرم النادي 3 أو 4 صفقات أخرى، سنصنع فريقاً تنافسياً للغاية. نحن نقوم بذلك فعلياً من خلال التعاقد مع إيريك غارسيا وسيرجيو أغويرو وإيمرسون وغيرهم، وهناك لاعبون على وشك الانتقال».

وأضاف: «الأسبوع الماضي هرب شخص منا»، وذلك في إشارة إلى انتقال جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان، مشيراً: «بعد التحدث مع (المدرب رونالد) كومان 3 مرات، رأيت أنه يمكننا العمل معاً والتعاون والاتفاق على أشياء كثيرة أكثر، مما يمكننا الاختلاف بشأنه».

وأردف: «أنا سعيد ولا أحب أن أعانى أو أجعل الناس يعانون، ربما كان كومان، لفترة من الوقت غير مرتاح وغير مريح، وكذلك أنا.

«شعرت بخيبة أمل بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، لأني رأيت أننا كنا نستطيع الفوز به. قلت له أني لا أفهم سبب خسارتنا. أعتقد أن هذا الأمر كان جيداً لعلاقتي مع كومان، وأعتقد أنه من المهم أن تكون علاقة الرئيس جيدة مع المدرب».

ودعم برشلونة صفوفه حتى الآن بكلٍ من سيرجيو أغويرو، والمدافع إيريك غارسيا من مانشستر سيتي، وممفيس ديباي، جناح ليون، وإيمرسون رويال ظهير ريال بيتيس.

ديباي سعيد بالانضمام إلى برشلونة

وفي ذات السياق، أعرب ديباي، مهاجم برشلونة الجديد، عن سعادته البالغة بانضمامه للفريق الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليون.

وقال نجم منتخب هولندا في مقطع فيديو نشره موقع برشلونة عبر منصاته الرسمية: «الحلم أصبح حقيقة، انضممت إلى أكبر نادٍ فى العالم»، مضيفاً: «متحمس جداً للعب أمام جماهير برشلونة العظيمة، إنهم يحبون كرة القدم كثيراً، أود أن أشكر مجلس إدارة برشلونة ورئيس النادي والمدرب على كل جهودهم في إنهاء الصفقة».

وأنهى اللاعب الهولندي تصريحاته قائلاً: «أنا جاهز لهذا التحدي، سأبذل قصارى جهدى من أجل هذا النادي».