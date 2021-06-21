لابورتا مستاء من تصرف فينالدوم

اعترف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بأنه ما زال يشعر بالمرارة للتغير المفاجىء الذي طرأ على موقف النجم جيورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق، والذي قرر التوقيع لباريس سان جيرمان، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع البارسا.

وبعد الإعلان مراراً بأن الدولي الهولندي في طريقه لبرشلونة، إذا به يفضل إدارة ظهره للنادي الكتالوني، ويختار باريس للتوقيع له.

وكان وكيل فينالدوم ذكر أن موكله رأى - بعد تفكير عميق - أن عرض سان جيرمان أفضل، وهو تغير في الموقف لم يعجب لابورتا.

وأبدى رئيس البارسا في حديث لصحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية استياءه الشديد من هذا التصرف، وعلق قائلاً: "قطعنا شوطاً طويلاً لضم هذا اللاعب، ثم جاء نادٍ آخر وأغراه بالحصول على ضعف الراتب الذي اقترحناه عليه، ولأن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً، فقد فضل الراتب الأعلى".

لابورتا يتوقع بقاء ميسي في برشلونة

وانتقل لابورتا للحديث عن ملف تجديد النجم ليونيل ميسي، والذي لا يعرف أحد حتى الآن متى سيتم غلقه وحسمه.

وأكد لابورتا أنه متفائل جداً فيما يتعلق بالتجديد للهداف الأرجنتيني، حيث علق قائلاً: «أنا هادئ جداً»، وإن كان اعترف بأن البارسا ما زال يعاني من أزمة اقتصادية، وأن الوضع المالي في النادي أسوأ مما كان يتوقع.

وأضاف: "نحاول إعادة هيكلة كل شيء؛ إذ وجدنا تفاوتاً صارخاً في رواتب اللاعبين".