لابورتا: مشروع دوري السوبر لم يمت

أعاد جوان لابورتا فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي للسطح مجدداً، بعدما أكد انتظاره لما أسماه بـ "الضوء الأخضر" لإشهار المسابقة رسمياً.

وأشار رئيس برشلونة في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، إلى أن بعض الأندية تعرضت للضغط والتهديد من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لإعلان الانسحاب من البطولة.

وقال لابورتا: "ليفربول ومانشستر يونايتد كانا من المؤسسين الحقيقين لدوري السوبر، مشروع البطولة ما زال حياً ولم يمت".

وأكمل: "هناك نادٍ معين مملوك للدولة رفض دوري السوبر، ويستثمر أكثر من أي وقت مضى في فريقه، يا لها من صدفة أن هذا الفريق بإمكانه تقديم عرض مضاعف لراتب أحد لاعبيه.

"بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر من المحكمة سنقوم بإعلان إنشاء المسابقة الأعظم في تاريخ الرياضة، والجميع سيسعى للانضمام إلينا.

"لقد هددوا وضغطوا، بل وأجبروا بعض الأندية على الاعتذار ودفع الغرامات، والآن أنظروا ماذا حدث لهم، الوقت أثبت أن الحق معنا.

"سيكون دوري السوبر البطولة الأكثر جاذبية في العالم، وستقام بناء على أسس التضامن والجدارة الرياضية.

"هل شاهدتهم رد فعل يويفا؟ عليهم الدفع لنا والاعتذار، ما يقومون به هو الاحتكار هناك عهد جديد قادم، يحتاج الأمر لبعض الوقت ولكنه سيأتي".

واختتم: "نحن في محادثات مستمرة مع الأندية التي أجبرت على الانسحاب من دوري السوبر، نعمل الآن على تغيير الشكل وتحسينه".