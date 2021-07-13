لابورتا يوجه رسالة للاعبي برشلونة قبل انطلاق الموسم

زار جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تدريبات الفريق الأول الاستعدادية للموسم الجديد اليوم الاثنين.

وحيا الرئيس الذي يبلغ من العمر 59 عاماً جميع اللاعبين الحاضرين ووجه لهم بعض العبارات التحفيزية قبل انطلاق موسم 2021-2022.

ماذا قال لابورتا للاعبين؟

قال الرئيس: "نريد منكم أن تكونوا محترفين بمعنى الكلمة، وأن تتمتعوا بعقلية الفوز وروح الفريق، برشلونة ينافس من أجل الفوز بروح رياضية بحتة، أتمنى لكم جميعاً الأفضل خلال الموسم."

وأضاف مشيراً إلى المدير الفني رونالد كومان: "انتبهوا جيداً لهذا الرجل، فهو الشخص المسؤول."

ودارت الشكوك حول مستقبل المدرب الهولندي بعد نهاية الموسم الماضي، إلا أن رئيس البارسا أكد استمراره فيما بعد.

يذكر أن برشلونة أنهى الموسم الماضي بصورة مخيبة للغاية، إذ احتل الفريق المركز الثالث، كما غادر بطولة دوري أبطال أوروبا مبكراً منذ دور الـ 16 على يد باريس سان جيرمان.