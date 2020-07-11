لاتسيو يواصل السقوط ويبتعد عن يوفنتوس المتصدر

سقط لاتسيو للمبارة الثالث على التوالي، وذلك بعدما خسر من ضيفه ساسوولو بهدف لاثنين، على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

تقدم لويس ألبيرتو لصاحب الضيافة في الدقيقة 33، قبل أن يعادل جياكومو راسبادوري النتيجة في الدقيقة 52، مسجلاً في ظهوره الأول كأساسي مع الفريق..

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف فرانشيسكو كابوتو نقاط المباراة وسجل هدف ساسوولو الثاني، ليتجرع لاتسيو خسارته الثالثة على التوالي ويتوقف رصيده عند 68 نقطة في المركز الثاني.

فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

وبات لاتسيو مهدداً بفقدان المركز الثاني، بحال انتصار أتالانتا في مباراته هذه المرحلة على مستضيفه يوفنتوس المتصدر.