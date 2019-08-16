لاعب عربي ضمن أسوأ الصفقات في تاريخ الدوري الإيطالي

كان الدوري الإيطالي قبلة لأفضل اللاعبين في العالم على مر السنين، قبل أن يمر بأزمة في السنوات الأخيرة، لكن هذا لم يمنع فشل العديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى البطولة وسط توقعات كبيرة ومن بينهم لاعب عربي مشهور.

واختارت شبكة "سكاي" الإيطالية المهاجم المصري أحمد حسام "ميدو" ضمن أسوأ الصفقات في تاريخ السيري آ في ربع القرن الأخير، بعد انضمامه إلى روما لفترة قصيرة في 2004، حيث قالت أنه "جاء إلى روما وكان يظن نفسه أفضل من (زلاتان) إبراهيموفيتش رفيق المعارك في أياكس".

واعترف ميدو، بأن فترته مع روما لم تكن جيدة بسبب تغيير المدرب بشكل مفاجئ عند وصوله، كما أنه لم يجد فرصة كافية للعب في وجود فينتشينزو مونتيلا، مما دفعه للانتقال إلى إنجلترا ليتألق مع توتنهام.

وكان ميدو ثاني لاعب مصري ينتقل للدوري الإيطالي بعد حازم إمام، قبل أن يحقق مواطنه محمد صلاح نجاحات كبيرة بعده مع فيورنتينا وروما.

وتضمنت قائمة أشهر الصفقات الفاشلة أسماء معروفة مثل كريستوف دوغاري إلى ميلان في 1996، وباتريك كلايفرت إلى ميلان في العام التالي، والحارس إيدوين فان دير سار إلى يوفنتوس في 1999، وريكاردو كواريشما إلى إنتر في 2008 ودييغو فورلان إلى إنتر في 2011، وخافيير باستوري إلى روما في 2017.