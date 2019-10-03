لاوتارو: هزيمة برشلونة بوجود ميسي صعبة للغاية

أبدى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ندمه الشديد على ضياع الفرص التي سنحت لفريقه، في الشوط الأول من مواجهة مستضيفه برشلونة، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني الشاب هدف تقدم إنتر ميلان في شباك البارسا، على ملعب كامب ناو، وأهدر الضيوف العديد من الفرص بعد ذلك، قبل أن يعود صاحب الأرض في الشوط الثاني ويسجل هدفين ليفوز بالمباراة.

وقال لاوتارو في تصريحات إعلامية: "من الصعب التغلب على برشلونة عندما يكون (ليونيل) ميسي على أرض الملعب، نحن نتحدث عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وأتم مهاجم إنتر ميلان: "لا يمكنك منحه شبراً واحداً، وإلا سيخطف المباراة منك، وهذا ما حدث".