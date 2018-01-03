لعنة 3 أعوام تطارد برشلونة في بداية 2018
فريق برشلونة
يستهل برشلونة العام الجديد 2018، بمواجهة خارج أرضه أمام سيلتا فيغو غداً الخميس ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وسيحاول البارسا تحقيق الفوز، وكسر النحس الذي لاحقه خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن فشل في الانتصار بالمباراة الأولى له في العام الجديد خلال آخر 3 سنوات.
ولفتت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن البارسا خسر أمام مستضيفه ريال سوسييداد بهدف دون رد ضمن الدوري الإسباني في 4 يناير 2015، ثم تعادل دون أهداف مع جاره إسبانيول في 2 يناير 2016 أيضاً ضمن الليغا.
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وافتتح برشلونة العام الماضي 2017 بخسارة أمام مستضيفه أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس بهدف لهدفين في 5 يناير، ضمن كأس ملك إسبانيا.
ويعد هذا الأمر غريباً على الفريق الكتالوني، الذي حقق الفوز في مباراته الأولى بالعام الجديد في 5 من أصل 6 ما بين عامي 2009 و2014 حيث تعادل مع فياريال فقط بهدف لكل منهما بداية عام 2010.
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