لفتة مميزة من رونالدو تجاه المغربي نوري

عبد الحق نوري

قدم النجم كريستيانو رونالدو لفتة مميزة تجاه الهولندي صاحب الأصول المغربية عبد الحق نوري، قبل مواجهة يوفنتوس لأياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه البرتغالي رسالة تهنئة لعبد الحق نوري بمناسبة عيد ميلاده، وتعاطف مع وضعه الصحي، خاصة أن عيد ميلاده يتزامن مع تواصل معاناته من غيبوبة جزئية، بعدما أصيب بشلل دماغي مفاجئ خلال خوضه مباراة ودية مع أياكس أمام فيردر بريمن في 8 من يوليو/تموز 2017.

وسجل رونالدو رسالته لنوري، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيها: "مرحباً يا نوري، أنا كريستيانو، أردت فقط أن أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأن تتعافى سريعا، أتمنى لك الأفضل. اعتنِ بنفسك".

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ونالت هذه اللفتة من "صاروخ ماديرا" استحسان متابعي رواد مواقع التواصل، خاصة أن التعاطف مع الوضع الصعب للاعب جاء من أحد أساطير المستديرة في أوروبا والعالم.

وأعلن يوفنتوس حضور رونالدو في قائمة اللاعبين الذين سافروا إلى أمستردام لخوض هذه المواجهة، وباتت مشاركته شبه مؤكدة رغم الإصابة التي تعرض لها مع منتخب البرتغال، خلال أسبوع فيفا في الشهر الماضي.

وكان شقيق نوري قد تحدث في الأيام الأخيرة عن حالة اللاعب الصحية، وأكد أن العائلة لم تستسلم في دربها لإعادة ابنها للمشي والشفاء، رغم تأكيد الكثير من الأطباء أن حالته غير قابلة للشفاء، خاصة أن ضخ الأوكسجين نحو دماغه توقف وقت الحادثة مما فاقم من حالته الصحية الصعبة.