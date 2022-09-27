لوك شو يهب للدفاع عن هاري ماغواير

هب الإنجليزي لوك شو ظهير مانشستر يونايتد للدفاع عن زميله ومواطنه هاري ماغواير الذي تعرض لحملة انتقادات غير مسبوقة في ظل الأخطاء الكارثية التي ارتكبها.

وساهم قائد يونايتد بصورة مباشرة في هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلها منتخب ألمانيا في شباك الإنجليز أمس الاثنين خلال المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل 3-3 في دوري الأمم الأوروبية.

وشكك كثيرون بقرارات المدير الفني غاريث ساوثغيت الذي فضل إشراك ماغواير أساسياً رغم بقائه على دكة البدلاء في مانشستر مؤخراً.

ماذا قال شو عن ماغواير ؟

وقال الظهير الأيسر في تصريحات لإذاعة "بي بي سي راديو 5 لايف": "هاري لاعب استثنائي، يتمتع بشخصية رائعة.

"تعرض للكثير من الانتقادات، ربما أكثر من أي لاعب آخر في كرة القدم.

"لم يختبىء يوماً رغم كل ما حصل، وهو موجود دائماً، ترى الكثيرين الذين يبتعدون عن الأضواء في مثل هذه الأحوال، وهذا يؤكد قوة شخصيته.

"الجميع يعلم أنه لاعب لا يصدق، ربما تكون الثقة غائبة عنه في هذه الفترة، لأنه يشعر وكأن العالم بأسره يقف ضده.

"الأمر صعب بالنسبة له، لكن جميع اللاعبين والطاقم الفني يقف خلفه لأنه في غاية الأهمية، ويظهر ذلك من خلال ثقة غاريث به فهو شارك في المباراتين (أمام ألمانيا وإيطاليا) هذا الأسبوع، وانظروا لما فعله في بطولة يورو 2020.

"على الناس أن يفهموا أن هاري جزء كبير من منتخب إنجلترا، وعليهم تقبل ذلك."