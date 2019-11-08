لويس سواريز يريد الانتقال للدوري الأميركي

كشف نيكولاس لوديرو، زميل لويس سواريز في منتخب أوروغواي، عن رغبة مهاجم برشلونة في الانتقال للدوري الأميركي.

لوديرو انتقل قبل أربع سنوات من بوكا جونيورز إلى سياتل في الدوري الأميريكي، ويرتبط بعلاقة صداقة مع سواريز.

وقال لوديرو: "إذا أقنعت برشلونة، سواريز سيأتي إلى هنا، دائماً ما يسألني عن الكرة هنا.

"حلمه كان اللعب مع برشلونة، يلعب في مستوى يجعله مرتاحاً، آجلاً أم عاجلاً سيأتي لأميركا، أتمنى ذلك، ولربما لسياتل معي، سيكون أمراً صعباً".

وكشف مدير سياتل غارث لاجيرواي كيف ساعد سواريز في انتقال لوديرو إلى فريقه: "إنجليزية لوديرو لم تكن الأفضل، وعند الحديث على الهاتف لم يفهم الكثير من كلامي.

"قال لي أن صديقه سيترجم له، وفوجئت بسواريز يتحدث معي، قال لي في 2016 أنه بعد سبع سنوات يمكن أن يأتي هنا بعد نهاية عقده في برشلونة، لكنه كان مزاحاً".

ويخوض سواريز عامه السادس حالياً مع برشلونة، وينتهي عقده الحالي مع ناديه في 2021.