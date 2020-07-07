ليتشي يقرب يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي بفوزه على لاتسيو

حقق ليتشي فوزاً مهماً للغاية على ضيفه لاتسيو وبهدفين لهدف ضمن المرحلة 31 من الدوري الإيطالي معززاً آماله في تجنب الهبوط.

كما أسدى الفريق الذي يقبع في المركز السابع عشر خدمة كبيرة ليوفنتوس المتصدر، كونه أوقف لاتسيو صاحب المركز الثاني من تحقيق انتصار يبقيه في المنافسة على اللقب.

جاء هدفا ليتشي عن طريق كوما باباكار (30)، وفابيو لوتشيوني (47)، أما هدف لاتسيو الوحيد فحمل توقيع فيليبي كايسيدو في الدقيقة الخامسة.

بهذا الانتصار، رفع ليتشي رصيده إلى 28 نقطة قفز إثرها للمركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عن 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن يوفنتوس صاحب الصدارة.