ليفاندوفسكي هداف أوروبا الحالي

تابع روبرت ليفاندوفسكي انطلاقته القوية في موسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ على الصعيدين المحلي والأوروبي، وأثبت جدارته ليتصدر قائمة الهدافين في أبرز البطولات الأوروبية الخمس.

وبعدما سجل البولندي هدفين مع البافاري في مرمى توتنهام خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة عريضة (7–2)، تصدر "ليفا" قائمة الهدافين في أوروبا متفوقاً على الجميع وبفارق مريح.

وسجل ليفاندوفسكي 14 هدفاً على الصعيدين المحلي والأوروبي، مقابل تسجيل المهاجم رحيم ستيرلينغ تسعة أهداف في المركز الثاني.

يأتي هذا بعد التطور الكبير الذي شهده أداء الجناح الإنجليزي مع مانشستر سيتي، في السنوات الأخيرة، تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

أما صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين، فهو المهاجم سيرجيو أغويرو الذي سجل ثمانية أهداف مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، وهو يشكل مع ستيرلينغ ثنائياً مميزاً في خط الهجوم.

في المقابل، يحتل المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ، المركز الرابع في القائمة بثمانية أهداف مع آرسنال، منذ بداية موسم 2019-2020.

في وقت يبرز غياب النجمين ليونيل ميسي المصاب مع برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.