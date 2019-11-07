ليفاندوفسكي: لاعبو بايرن السبب في إقالة كوفاتش

تحدث روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، عن إقالة المدرب السابق نيكو كوفاتش والأسباب وراء تألقه التهديفي الكبير هذا الموسم، وذلك بعد الانتصار الأوروبي على أولمبياكوس.

وقال "ليفا" للمراسلين بعد المباراة: "أتوقع طفلاً جديداً أنا وزوجتي، هذا أفضل شعور في الحياة، وهو السبب وراء الحالة الممتازة التي أعيشها هذا الموسم".

وعن إقالة كوفاتش: "نحن اللاعبون نتحمل المسؤولية، دائماً هكذا هو الحال عند إقالة المدرب، ولكن الآن نعمل مع فليك على تصحيح الأمور وإعادتها للنصاب الصحيح".

وحول إمكانية الخضوع للجراحة: "سأحتاج للراحة لمدة أسبوعين بعدهها، سنرى مع الطبيب يوم الأحد ونقرر مع النادي، الجيد أني لا اشعر بألم، لذلك لست تحت الضغط".

وأكد البولندي صعوبة مواجهة بوروسيا دورتموند المقبلة: "أثبتوا أمام إنتر مدى جودتهم وخطورتهم، سيكون لقاءً صعباً ومثيراً، اليوم قدمنا مباراة كبيرة، لكن لن يتحسن كل شيء في غضون ثلاثة أيام".

واتفق مانويل نوير، قائد بايرن، مع ليفاندوفسكي حول دورتموند، حيث قال: "أرفع القبعة لنيكو كوفاتش، رحيله كان أمراً عاطفياً، قضينا وقتاً طيباً معاً، وأكن له مشاعر جيدة، الآن نركز على دورتموند، تلك مباريات لا تخضع لحسابات، رأينا ماذا فعلوا في إنتر".

ويستضيف بايرن ميونيخ المرحلة المقبلة في كلاسيكو الدوري الألماني نظيره دورتموند.