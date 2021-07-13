ليفاندوفسكي منفتح لفكرة الانتقال إلى ريال مدريد

تشير أحدث التقارير القادمة من بايرن ميونيخ أن روبرت ليفاندوفسكي لا يمانع فكرة الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقضى الدولي البولندي فترة تاريخية رفقة الفريق البافاري وسجل في صفوفه 294 هدفاً خلال 329 مباراة.

وبعد 11 عاماً قضاها في ألمانيا، يبدو "ليفا" مصمماً على خوض غمار تحدٍ جديد وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية التي أشارت إلى أن المهاجم صاحب الـ 32 عاماً يريد الانتقال إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

هل سنرى ليفاندوفسكي بقميص ريال مدريد

وحتى لا يخسر بايرن ميونيخ خدمات أبرز هدافيه مجاناً حين ينتهي عقده، قد تعمل الإدارة على بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي بثمن مناسب، حتى يبدأ البحث عن بدائل طويلة الأمد.

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقدٍ مع بطل ألمانيا يمتد لموسمين آخرين.

يذكر أن الهداف البولندي أنهى الموسم المنصرم مسجلاً 41 هدفاً خلال منافسات الدوري الألماني الموسم المنصرم ليتفوق على الرقم التاريخي القياسي المسجل باسم أسطورة البافاري غيرد مولر.