ليفربول يحقق فوزاً كبيراً على غينك

اكتسح ليفربول الإنجليزي حامل اللقب مستضيفه غينك البلجيكي بأربعة أهداف لهدف على ملعب لومينوس آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

احتاج الريدز دقيقتين فقط لزيارة مرمى صاحب الأرض عن طريق أليكس أوكسلايد تشايمبرلين عجز الحارس كوكي عن التصدي لها.

وفي الدقيقة 25، أنقذ الحارس فريقه من استقبال الهدف الثاني بمنع ساديو ماني من هز الشباك في انفراد صريح بينهما، قبل أن يأتي الرد من ساماتا برأسية قوية عانقت الشباك، إلا أن الحكم رفض احتساب الحكم لوجود مخالفة على صاحب الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف تشايمبرلين ثاني أهدافه الشخصية وثاني أهداف الضيوف بتصويبة رائعة بوجه قدمه الخارجي من على حدود منطقة الجزاء (57).

وأطلق ماني رصاصة الرحمة باستغلال مثالي لتمريرة محمد صلاح الحريرية، وسدد من فوق الحارس في انفراد بينهما معلناً عن هدف ليفربول الثالث (77).

وسجل صلاح نفسه الهدف الرابع بمهارة خاصة بعد مروره من مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيمناه في الشباك (87).

وحفظ ستيفن أودي ماء وجه فريقه البلجيكي بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز حامل اللقب برباعية لهدف.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده لست نقاط، متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، فيما ظل غينك في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

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