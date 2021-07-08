ليفربول يسارع لضم ريناتو سانشيز

وصلت ليفربول تقارير تفيد بأن بإمكانه التعاقد مع نجم خط الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز هذا الصيف وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وسيتحرك النادي الإنجليزي لضم النجم البرتغالي الذي تألق بصورة ملفتة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 هذا الصيف إذا كانت قيمة الصفقة "مناسبة".

سانشيز يقترب من ليفربول

والتفت يورغن كلوب مدرب الريدز لما قدمه سانشيز مؤخراً، مما يعني أن اللاعب قد يغادر ليل بطل الدوري الفرنسي بحال كانت قيمة العرض المقدم كافية.

ويرتبط صاحب الـ 23 عاماً بعقدٍ مع بطل الليغ 1 يمتد لموسمين آخرين، ولم يتم الكشف بعد عن القيمة التي سيكون حامل لقب البطولة الفرنسية مستعداً للموافقة عليها من أجل التخلي عن نجمه المتألق.

يذكر أن سانشيز سبق له اللعب لبنفيكا وبايرن ميونيخ وسوانزي سيتي قبل أن ينتقل إلى ليل عام 2019.