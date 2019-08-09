ليفربول يسحق نوريتش ويخسر أليسون بداعي الإصابة

افتتح ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة كبيرة على حساب ضيفه نوريتش سيتي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد.

سيطر صاحب الضيافة على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف الأول بعد 7 دقائق عن طريق النيران الصديقة من دفاع الكاناريز.

وفي الدقيقة 21، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بعد ثنائية مع زميله روبرتو فيرمينو، على الجانب الأيمن من المنطقة، أنهاها المصري بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 23 ظهر رد فعل من جانب نوريتش، بعد تمريرة داخل المنطقة، لكن الحارس أليسون بيكر تدخل في الوقت المناسب.

في الدقيقة 28، تمكن فيرجيل فان دايك من تسجيل الهدف الثالث برأسية عقب ركنية نفذها صلاح، وقابلها الهولندي برأسه داخل الشباك.

في الدقيقة 33، سقط أليسون بعد تنفيذ ركلة مرمى بطريقة خاطئة، أدت لإصابته وخروجه من الملعب، ومشاركة البديل أدريان بدلاً منه.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، سجل ديفورك أوريغي برأسه في الشباك، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أهدر لاعبو ليفربول فرصة الهدف الخامس، بعد تسديدة قوية من جوردان هندرسون ارتدت من الحارس ووصلت فيرمينو الذي سددها بدوره لترتطم في العارضة.

وفي الدقيقة 64، تمكن تيمو بوكي من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف، بعد تمريرة طولية، وصلت إليه في منتصف المنطقة ليسددها أسفل الحارس البديل وداخل الشباك.

سيطر لاعبو ليفربول على ما تبقى من اللقاء، لكن دون تهديد حقيقي من الجانبين علي المرمى، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف.