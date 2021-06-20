ليفربول يفاوض بيراردي تمهيداً لرحيل صلاح

كشفت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية سعي ليفربول للتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح ساسوولو بديلاً محتملاً للنجم محمد صلاح.

وتحوم الشكوك حول بقاء الدولي المصري في آنفيلد وفقاً للصحيفة رغم بقاء عامين على عقده الحالي.

وأكد التقرير الصحفي أن ليفربول كثف من مفاوضاته مع بيراردي الذي تألق في أول مباراتين في يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساسولو حدد 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي سجل 17 هدفاً في 30 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.