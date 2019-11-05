ليفربول يفوز على غينك ويستعيد صدارة مجموعته

استعاد ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا من غريمه نابولي الإيطالي بعد تغلبه على ضيفه غينك البلجيكي بهدفين لهدف على ملعب آنفيلد.

تقدم صاحب الضيافة بهدف عن طريق جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 14، وعادل مبوانا ساماتا للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

وفي الشوط الثاني، سجل أليكس أوكسلايد تشايمبرلين هدف فوز الريدز في الدقيقة 52.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد غينك عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.