وجذب نيريس أنظار كبار أوروبا بعدما سجل 8 أهداف وصنع 11 أخرى مع أياكس هذا الموسم.
ليفربول ينافس باريس ودورتموند على نيريس
دافيد نيريس
انضم ليفربول لسباق التعاقد مع جناح أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقاً لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية، يرغب ليفربول في التعاقد مع دافيد نيريس، جناح أياكس، الذي يستهدفه بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان أيضاً.
وأشارت الصحيفة إلى تقدم دورتموند بعرض يبلغ 35 مليون جنيه استرليني، لإقناع أياكس بالتخلي عن النجم البرازيلي.
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وأفادت الصحيفة بأن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أظهر اهتماماً بدوره لضم اللاعب، الذي سجل هدف فريقه أمام يوفنتوس، أمس الأربعاء، خلال تعادل الفريقين (1-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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