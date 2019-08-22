ليكيب: عرض ضخم من ريال مدريد لضم نيمار

تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تشدد موقف باريس سان جيرمان خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد حيال مهاجمه نيمار، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضاً سخية للتنازل عن نجمه.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البارسا مستعد لدفع 160 مليون يورو لضم البرازيلي الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم التالي، لكن سان جيرمان رفض العرض.

وأضافت الصحيفة: "المفاوضات موصدة بسبب تشدد موقف باريس سان جيرمان الذي يرفض تماماً فكرة الإعارة".

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فتطرقت إلى أرقام مماثلة: "إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الإعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم نيمار نهائياً بعد موسمين.

"المفاوضات مستمرة مع باريس سان جيرمان على وقع رفض النادي الفرنسي، لكن برشلونة ينتظر موقفاً حاسماً من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام ريال مدريد".

في المقابل، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به النادي الملكي، حيث قالت: "تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين"، مشيرة إلى غاريث بايل، وخاميس رودريغيز وكايلور نافاس"، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن سان جيرمان رفض هذا العرض.

وأوضحت: "القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية".

وتطرقت ليكيب وموندو ديبورتيفو إلى إمكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون أن تشير إلى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل أبوابه في الثاني من الشهر القادم.