ليلة صعبة لرونالدو... فقد رقماً تاريخياً وخرج غاضباً

لم يفلح النجم كريستيانو رونالدو في إخفاء خيبة أمله، بعد أن حرمه زميله آرون رامزي من هدف جديد في دوري أبطال أوروبا، في لقاء فريقه يوفنتوس مع مضيفه لوكوموتيف موسكو، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وافتتح الويلزي التسجيل لفريق "السيدة العجوز" عند الدقيقة الرابعة، بعد أن تابع كرة ثابتة نفذها زميله رونالدو، وأخفق حارس لوكوموتيف في التعامل معها، لتمر من بين قدميه.

وفيما كانت الكرة في طريقها لتجاوز خط المرمى، أكملها رامزي في الشباك، وهو الأمر الذي على ما يبدو لم يلق استحسان "الدون"، بعد أن أظهرت لقطات الإعادة امتعاض اللاعب.

يذكر أن رامزي أصبح أول لاعب بريطاني يسجل هدفاً ليوفنتوس بتاريخ دوري أبطال أوروبا، كما أنه نجح في إحراز الهدف رقم 300 ليوفي في المسابقة الأوروبية الأعرق.

وبعدها، حرم الحارس غييرمي ماريناتو حامي عرين لوكوموتيف موسكو، النجم البرتغالي من عدة الأهداف، بفضل تصدياته الرائعة التي وقفت أمام جميع محاولات "صاروخ ماديرا"، الذي اعتمد على تسديداته القوية المعروفة من خارج منطقة الجزاء.

وظهر اعتماد يوفنتوس على الكرات الثابتة في الشوط الثاني، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة حرة انبرى لتنفيذها المهاجم البرتغالي، الذي أطلقها بشكل قوي للغاية، لكن الحارس استطاع إبعادها بصعوبة، حارماً "السيدة العجوز" من الهدف الثاني.

وعاد رونالدو إلى المحاولة مرة أخرى، بعد أن وصلت إليه الكرة في خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية، إلا أن الحارس البرازيلي ارتمى في الهواء، وأبعد خطر كرة "صاروخ ماديرا" الذي استبدل قبل نهاية اللقاء دون أن يفلح في التسجيل، لكنه استمر في صناعة الحدث حتى خارج الملعب، بعد أن دخل في نقاش حاد مع مدربه ماوريتسيو ساري، معترضاً على تبديله.