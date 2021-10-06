لينيكر: مانشستر يونايتد تعاقد مع رونالدو في حديقة منزلي

أكد الأسطورة الإنجليزية غاري لينيكر أن إد ودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد أتم التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء تواجدهما في حديقته الخلفية.

ورحل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات عن يوفنتوس صوب فريق الشياطين الحمر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وأكد لينيكر الذي يعمل حالياً مع شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الصفقة تمت في حديقة منزله الخلفية.

ماذا قال لينيكر عن تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو ؟

وقال مهاجم ليستر سيتي وتوتنهام وإيفرتون وبرشلونة وناغويا غرامبوس السابق في مقابلة مع "بي بي سي سبورت": "سأضع أوراقي على الطاولة.

"إد ودوارد صديق مقرب كما أنه جاري، تعاقد مع رونالدو حينما كان يتواجد في حديقتي.

"كان ذلك رائعاً، عرفت حين جاءني وكان يتحدث في الهاتف مع جورجي مينديش (وكيل أعمال رونالدو) أو شخص آخر، أتمنى ألا أكون قد كشفت الكثير، لكنهم تعاقدوا معه، لذلك أقول ما حصل.

"لدي صورة عظيمة له وهو على الهاتف في حديقتي قد أعمل على مشاركتها في المستقبل إذا حصلت على إذنه."

يذكر أن "صاروخ ماديرا" ظهر بصورة استثنائية منذ وصوله ملعب أولد ترافورد فسجل 5 أهداف في 6 مشاركات، لكن يونايتد عانى من سلسلة نتائج سيئة مؤخراً مع ذلك.