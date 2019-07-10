ليوناردو يقارن بين مبابي ورونالدو

أشاد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بمهاجم الفريق كيليان مبابي وقارنه بالنجم كريستيانو رونالدو.

وعاد البرازيلي مطلع هذا الصيف إلى بي إس جي في منصبه السابق بعد رحيله عن ميلان بعد موسمين قضاهما في إيطاليا.

وقال ليوناردو لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "كيليان خاص للغاية، إنه في العشرين من العمر ووصل إلى قمة العالم، لكنه يتحمل المسؤولية ويتعامل معها.

"لن أقطع وعوداً حول تجديد عقده، الأمر ليس حول كونه أولوية أم لا، إنه معنا ووجوده مهم للغاية، لاعب مثله يمكنه فعل ما يحب.

"لو استمر على نفس الحال لخمسة عشر عاماً أخرى فسيصبح مثل رونالدو وليونيل ميسي، أنظر لرونالدو، لا يزال في القمة رغم بلوغه الرابعة والثلاثين.

"يحافظ على جسمه وأسلوب حياته، مبابي يملك نفس المقومات في العشرين من عمره، إنه لاعب عظيم".

وتحول ليوناردو بالحديث عن المدرب توماس توخيل: "نملك علاقة جيدة ومنفتحة، تحدثنا في كل شيء معاً وهناك تفاهم، ليس من السهل التحول من العقلية الألمانية للفرنسية، لكنه يقدم أفكاراً وعملاً رائع".

وبدأ باريس سان جيرمان في الأيام الماضية معسكره التدريبي التحضيري للموسم الجديد تحت قيادة توخيل.