ليونيل ميسي يحدد مصيره أخيراً

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن برشلونة بات قريباً للغاية من تجديد عقد قائده ليونيل ميسي لخمسة مواسم قادمة.

وبات الدولي الأرجنتيني لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع نهاية الشهر الماضي، وارتبط اسمه كثيراً بانتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر سيتي حامل اللقب.

وبلغت قيمة عقد ميسي السابق 500 مليون يورو، إلا أن النجم المخضرم وافق على تخفيض كبير في أجره من أجل البقاء في كتالونيا.

ويعاني البارسا مالياً بشكلٍ غير مسبوق، وبات يتعين عليه التخلص من بعض لاعبيه الزائدين عن حاجة المدرب رونالد كومان من أجل تسجيل ما تبقى من نجوم في لوائح الدوري الإسباني وتخفيض النفقات.

ميسي اختار البقاء بعد عودة لابورتا

وشكلت عودة جوان لابورتا لرئاسة برشلونة عاملاً رئيساً جعل "ليو" يراجع نفسه ويختار البقاء بعدما كان على أعتاب الرحيل في حقبة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

يذكر أن الهداف الأرجنتيني شارك مع البلاوغرانا في 411 مباراة في الدوري الإسباني وساهم بشكل مباشر في تسجيل 585 هدفاً منذ موسم 2009-2010.