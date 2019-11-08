ماكمانامان: ليفربول أقوى من ريال مدريد وبرشلونة

قال نجم ريال مدريد وليفربول سابقاً ستيف ماكمانامان، أن جناح الفريق الملكي، غاريث بايل، "سعيد" في الفريق الملكي ويريد البقاء.

وقال ماكمانامان في تصريحات لموقع (DAZN) للبث الرياضي: "لا أعلم إن كان مستقبله في ريال مدريد، لأن وسائل إعلامية كثيرة تتحدث عن رحيله، وأنه يريد الانتقال للصين، لكنه سعيد".

وبسؤاله حول فريقه الأسبق ليفربول، أكد المتوج بلقبين في دوري الأبطال مع الميرينغي موسمي (1999-2000 و2001-02) أن الريدز في الوقت الحالي "أقوى من ريال مدريد وبرشلونة".

وشدد: "الأندية في إسبانيا تصبح أكثر قوة خلال فبراير ومارس. لكن بالحديث عن الفترة الحالية، ليفربول ومانشستر سيتي أفضل أندية أوروبا".

وذكر صاحب الـ 47 عاماً بالعودة التي حققها ليفربول أمام برشلونة الموسم الماضي في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليغ عندما فاز على أرضه 4-0، بعد أن خسر مباراة الذهاب في كامب ناو بثلاثية نظيفة.