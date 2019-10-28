مالك فيورنتينا يدافع عن ريبيري

دافع رجل الأعمال روكو كوميسو مالك نادي فيورنتينا عن النجم فرانك ريبيري بعد تصرفه الذي قام به بعد المباراة أمام لاتسيو (1-2) أمس ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأميركي واعترف فيها بخطأ ريبيري الذي دفع حكم الراية، لكنه انتقد حكم اللقاء بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو.

وجرى إيقاف نجم بايرن ميونيخ السابق 3 مباريات كما كان متوقعاً.

وقال كوميسو: "كان ريبيري عصبياً بعض الشيء، وبكل تأكيد ما قام به كان خطأ واضحاً للجميع رغم امتلاكه الأسباب، لكننا سنرى كيف سنتعامل مع الموقف.

"دائماً ما نتعامل مع مثل مواقف الإعادة التلفزيونية في الولايات المتحدة بشكل طبيعي، لكن بالأمس في إيطاليا الأمر كان مثيراً للجدل.

"ما حدث كان بمثابة الفضيحة لأننا سنحصل على عقوبة كبيرة، لكن لماذا لم يتم استخدام تقنية الفيديو؟ جاء الهدف من خطأ واضح كما كان الحال أمام نابولي".