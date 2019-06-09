مانشستر سيتي يقدم راتباً ضخماً للشاب فيليكس

كثف مانشستر سيتي من جهوده لتأمين خدمات النجم جواو فيليكس، موهبة بنفيكا، وعرض عليه راتباً ضخماً لإقناعه بالانضمام لصفوفه.

ولفت الشاب الأنظار الموسم الماضي بعد تألقه في صفوف بطل البرتغال، إلا أنه عقده يحتوي شرطاً جزائياً قيمته 120 مليون يورو.

وقال موقع "جول" أن سيتي عرض راتباً يبلغ ستة ملايين يورو سنوياً لمدة خمس سنوات لإقناع النجم الصاعد بتفضيل عرض سيتي على البقية.

وارتبط اسم فيليكس بالانضمام ليوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في الشهور الماضية، لكن أي منها لم يعرض راتباً يزيد عن ثلاثة ملايين سنوياً.

ويتقاضى فيليكس حالياً في بنفيكا مليون ونصف يورو كل عام، ويسعى النادي البرتغالي لتمديد عقده ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 200 مليوناً.

ويشارك فيليكس اليوم، الأحد، مع منتخب بلاده البرتغالي أمام نظيره الهولندي في نهائي دوري الأمم الأوروبية.