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مانشستر سيتي يقهر تشيلسي ويحتفل بلقب الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 21 أيّار / مايو 2023 - 05:35
مانشستر سيتي يحتفل باللقب بعد نهاية المباراة (Photo by Oli SCARFF / AFP / )
مانشستر سيتي يحتفل باللقب بعد نهاية المباراة (Photo by Oli SCARFF / AFP / )

فاز مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بهدفٍ نظيف مساء الأحد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد مرور 12 دقيقة على البداية.

وسجل اللاعب هدفاً آخر في الدقيقة 71 إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر لمسة يد على زميله الجزائري رياض محرز.

مانشستر سيتي يحلق في الصدارة

ورفع مان سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب العام، بعدما توج باللقب أمس السبت عقب خسارة آرسنال أمام نوتينغهام فورست بنتيجة 0-1.

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

واحتفل سيتي بفوزه باللقب بعد صافرة النهاية قبل حوالي 20 يوماً من مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

كلمات دالة:مانشستر سيتيتشيلسيالدوري الإنجليزيجوليان ألفاريزرياض محرز

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