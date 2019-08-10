مانشستر سيتي يكتسح ويست هام وهاتريك لستيرلينغ

افتتح مانشستر سيتي رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على مستضيفه ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة، بعد يوم واحد من فوز منافسه على اللقب الموسم الماضي، ليفربول برباعية مقابل هدف على نوريتش سيتي.

جاء الهدف الأول لسيتي عن طريق غابرييل جيزوس الذي استقبل كرة عرضية ارتطمت بأحد مدافعي الهامرز ليضعها بقدمه اليسرى في الشباك بعد 25 دقيقة من البداية.

في الشوط الثاني، عزز ستيرلينغ تقدم مانشستر سيتي بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 51، قبل أن يحرز جيزوس هدفاً جديداً بعد تمريرة أرضية من ستيرلينغ، الذي استقبل الكرة في ظهر مدافعي ويست هام، إلا أن الحكم ألغى الهدف في النهاية بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليصبح جيزوس أول لاعب في تاريخ البطولة يُلغى له هدف باستخدام هذه التقنية لتبقى النتيجة 2-0 لسيتي.

في الدقيقة 75، عاد ستيرلينغ لإضافة الهدف الثالث، وفي الدقيقة 83، نجح رياض محرز في الحصول على ركلة جزاء أهدرها سيرجيو أغويرو، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت مرة جديدة في المباراة ليقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء ليسددها الأرجنتيني مجدداً ويسجلها هذه المرة رافعاً رصيد فريقه إلى 4 أهداف نظيفة في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عاد ستيرلينغ نجم المباراة لإحراز هدفه الثالث والخامس لفريقه، ليحصد بذلك مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي، فيما اعتلى ستيرلينغ مؤقتاً صدارة ترتيب الهدافين، بانتظار بقية مباريات المرحلة الأولى.