مانشستر سيتي ينفي اقتراب غوارديولا من يوفنتوس

نفى ألبيرتو جالاسي عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي أن يكون المدير الفني بيب غوارديولا يتفاوض مع يوفنتوس من أجل الانضمام إليه في الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جالاسي لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن غوارديولا ملتزم بعقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال عضو مجلس الإدارة: "كعضو في مانشستر سيتي أشعر بالمفاجأة بشأن ما يقال، غوارديولا هو المدير الفني لنا، ويريد أن يبقى معنا، لا أفهم كيف لا يمكنكم أن تستمعوا لما قاله من قبل.

"أول ما يفعله أي نادٍ في مثل هذه الحالات هو أنه يتصل بالنادي الآخر، ومانشستر سيتي ليس لديه أي علم بما قيل، كل القصص مختلقة، سيبقى غوارديولا معنا لأنه لا يريد مغادرة الرحيل.

"أعرف (بافيل) نيدفيد منذ فترة طويلة وتحدثت معه عبر واتساب حول هذا الأمر وضحكنا كثيراً، أنا متأسف من أجل جماهير يوفنتوس لكن عليكم أن تجدوا مدرباً آخر".

يذكر أن تقاريراً إعلامية انتشرت في الساعات الأخيرة مؤكدة وجود مفاوضات بين يوفنتوس وغوارديولا لتدريب بطل إيطاليا.