مانشستر سيتي يوجه ضربة موجعة لريال مدريد

وجه مانشستر سيتي ضربة موجعة إلى نظيره ريال مدريد، برفضه التفريط في نجمه رحيم ستيرلينغ، وذلك بعدما أبدى الملكي رغبة في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه سترليني بالإضافة إلى نجمه غاريث بايل مقابل جلب ستيرلينغ إلى سانتياغو بيرنابيو في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي وصف عرض ريال مدريد بـ "السخيف"، بالإضافة إلى عدم رغبة المدرب بيب غوارديولا في ضم بايل، لذلك فإنه ليس هناك أي استعداد للتخلي عن ستيرلينغ خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الإنجليزي يتألق ويقدم مستويات مميزة مع السيتيزنز، كما أنه كان سبباً رئيسياً في تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة سيتي لن تتخلى عن ستيرلينغ بأقل من 200 مليون جنيه، الأمر الذي لن يكون بمقدور ريال مدريد توفيره كونه يتأهب لضم نيمار أو كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن غوارديولا يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً من الممكن أن يخلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في الحصول على جائزة الكرة الذهبية في أحد الأيام خلال السنوات القادمة لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية.

وخاض ستيرلينغ 15 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالى، سجل خلالها 13 هدفاً، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.