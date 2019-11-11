مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة إبراهيموفيتش

أفادت بعض التقارير بأن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض من أجل ضم النجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وارتبط اسم السويدي البالغ من العمر 38 عاماً بميلان مؤخراً، لكن صحيفة "مايل أونلاين" البريطانية تفيد بأن هناك نادياً آخر يسعى بدوره لضم "السلطان".

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم تحسن نتائجه في الأسابيع الماضية نسبياً، ويبدو أن إدارة النادي تسعى لاستقطاب لاعبين ذوي خبرة يستطيعون التأثير على شبان الفريق الحاليين، مما جعل إبراهيموفيتش مرشحاً رئيسياً للعودة.