مانشستر يونايتد يقرر ضم ديمبيلي لتعويض لوكاكو

كشف موقع "لو10سبورت" الفرنسي عن قرار إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع موسى ديمبيلي مهاجم ليون، لتعويض رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.

وأعطت إدارة النادي الإنجليزي الضوء الأخضر من أجل ضم ديمبيلي، الذي يقدم مستويات مميزة رفقة فريقه في الدوري الفرنسي خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يقدم يونايتد عرضاً بقيمة 50 مليون يورو في يناير لإقناع إدارة ليون بالموافقة على بيع عقد المهاجم في أسرع وقت ممكن.

على جانب متصل، رفض أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ضم ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس، نظراً لكبر سنه وقلة مشاركته هذا الموسم.