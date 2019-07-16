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ماني يخشى مصير دروغبا

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 03:06
ساديو ماني
ساديو ماني

يبحث ساديو ماني، مهاجم منتخب السنغال عن إنجاز تاريخي يتمثل بالجمع بين بطولتَي دوري أبطال أوروبا، وكأس الأمم الإفريقية في عام واحد.

ويخوض ماني نهائي الكأس الإفريقية الجمعة المقبل، أمام الجزائر على ملعب القاهرة الدولي، بعد أقل من شهرين على تتويجه بلقب دوري الأبطال مع ليفربول.

ويأمل نجم الريدز تفادي إحباط، عاشه ديدييه دروجبا، وسالومون كالو، الثنائي الإيفواري، عندما كانا قريبين من تحقيق الإنجاز ذاته عام 2012، قبل خسارتهما مع منتخب ساحل العاج أمام زامبيا في نهائي الأمم الإفريقية، الذي سبق تتويجهما بدوري الأبطال مع تشيلسي بنحو ثلاثة أشهر.

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Via SyndiGate.info


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