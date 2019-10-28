مبابي مستاء من توخيل وريال مدريد يترقب

تجددت الأزمة بين توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والمهاجم كيليان مبابي، بعد تصريحات الأخير عقب الفوز على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الدولي الفرنسي صرح بعد الفوز على بروج أنه شارك بديلاً وسجل ثلاثية (هاتريك) ليثبت أن المباريات صعبة على الباريسي من دونه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي غاضب من مدربه منذ تصريحه في بداية تدريبه الفريق أنه سيعتمد على نيمار كأساس لبناء خطته.

وأكدت أن النجم الشاب يرغب في الفوز بالكرة الذهبية ولذلك يرى ضرورة ترك الدوري الفرنسي والانضمام إلى الدوري الإسباني وبالأخص ريال مدريد الذي يسعى بدوره لضمه، وذلك حتى يضاعف اللاعب من حظوظه في حصد الجائزة.

يذكر أن مبابي قد يشارك في أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب فرنسا.