مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين دون 21 عاماً

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عاماً) للعام الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو وفقاً للقائمة التي نشرتها شركتا “سوكرز” و”برايم تايم سبورت”.

وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعباً في العالم وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف.

ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب إلى جانب سجل الإصابات.

ويحتل مبابي الصدارة بأكثر من ضعف القيمة المالية لأقرب منافسيه، الإنجليزي جادون سانشو، والذي تقدر قيمته بـ120.3 مليون يورو، في حين يحتل الهولندي ماتياس دي ليخت، المركز الثالث (74.5 مليون يورو).

ويتصدر سانشو قائمة المواهب الشابة الواعدة من إنجلترا، والتي تملك أكبر عدد من اللاعبين الحاضرين في هذا التصنيف.

ومن الأسماء الأخرى المدرجة في القائمة، ترينت أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول (73.6 مليون)، وفيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي (40.8 مليون)، وديكلان رايس مدافع ويست هام (39 مليونا)، وريان سيسينيون لاعب وسط فولهام (33.8 مليون) وكالوم هادسون أودوي جناح تشيلسي (31.7 مليون).

وتحتل فرنسا المرتبة الثانية، فبعد مبابي يتواجد ماتيو غندوزي، لاعب وسط آرسنال (42.8 مليون)، وحسام عوار نجم ليون (41.6 مليون)، وإبراهيما كوناتي ظهير لايبتزيغ (36.3 مليون).

وتمتلك البرازيل فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد (60.2 مليون)، وزميله رودريغو جويس (35.3 مليون).