مبابي يثير الشكوك حول مستقبله بكلمة واحدة

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي يرغب في ضمه منذ فترة.

وكتب مبابي أمس الأحد، عبر "ستوري إنستغرام" أو قصة قصيرة عبر الموقع الاجتماعي الشهير، كلمة واحدة أثارت اللغط بشأن مستقبله واقترابه من النادي الإسباني كلمة "قريباً".

وجاءت هذه الكلمة من هداف بطل الليغ 1 بعد نحو ساعة من تصريحات نارية أطلقها رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أكد خلالها أن ناديه لن يقف في وجه أي لاعب يرغب في الرحيل ولا يريد البقاء.

وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات بين والد مبابي، وخوسيه آنخيل سانشيز، مدير ريال مدريد وفقاً لتقارير إعلامية، من أجل الاتفاق على كافة البنود الخاصة بانتقال الفرنسي المتألق إلى النادي الملكي.

وحتى الآن، حسم ريال مدريد 5 صفقات، حيث تعاقد مع إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي ورودريغو غويس.

ودخل صاحب الـ 20 عاماً، والمتوج صيف العام الماضي مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، في العديد من المشاكل مؤخراً مع مسؤولي ناديه والجهاز الفني للفريق بقيادة توماس توخيل، بسبب ضياع لقب الحذاء الذهبي منه لصالح ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأثار مبابي منذ فترة قلق جماهير باريس سان جيرمان حينما كشف عن أنه ربما يبدأ تجربة جديدة في مشواره الاحترافي، وأن ذلك قد يكون بعيداً عن الفريق الباريسي.