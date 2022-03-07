محاولات سعودية لشراء نادي تشيلسي

سجل تحالف سعودي اهتمامه بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي المعروض للبيع والمملوك من قبل الملياردير الروسي رومان آبراموفيتش أمس الأحد.

وأعلن التحالف عن رغبته في شراء البلوز من خلال مجموعة راين، وهو بنك تجاري يقع في نيويورك تم تعيينه لإيجاد مشترٍ للنادي.

وأجبر آبراموفيتش على عرض تشيلسي للبيع نظراً للهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا منذ نهاية الشهر الماضي.

وشددت تقارير إعلامية على أن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاماً يرتبط بعلاقة وطيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت المنظمات الرياضية العالمية في فرض العقوبات الواحدة تلو الأخرى على روسيا وحليفتها بيلاروسيا جراء ما حصل.

وبات آبراموفيتش يخشى مصيراً مماثلاً مما اضطره لإنهاء أعماله في المملكة المتحدة ومنها النادي اللندني الغالي على قلبه.

وكثرت الأسماء التي ارتبطت بشراء بطل أوروبا والعالم وستكون الأسابيع القادمة شاهدة على استحواذ جديد للنادي الذي اشتراه الملياردير الروسي عام 2003 وجعله أحد أفضل الأندية في العالم منذ ذلك الحين.