محرز: لن أغادر مانشستر سيتي

أكد رياض محرز نجم مانشستر سيتي ثقته بقدراته وأنه لم يُشكك بها يوماً، كما شدد على رغبته بالبقاء مع بطل إنجلترا رغم عدم مشاركته بانتظام.

وانضم الدولي الجزائري لسيتي في صفقة كبيرة الصيف الماضي، لكنه لا يعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب بيب غوارديولا، وإن كان هذا لا يمنع حقيقة أنه ساهم إلى حدٍ ما في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع ليفربول.

وقال نجم منتخب الجزائر لصحيفة "يو كي" عن موسمه: "ليس من السهل أن تنضم لفريق مستقر لديه لاعبين يشاركون بالفعل، فعل الفريق كل شيء ممكن الموسم الماضي، وكنت أدرك جيداً أن موسمي الأول سيكون صعباً، لكني واثق بنفسي وليست لدي أية شكوك بقدراتي".

"أيقنت أني قادر على استغلال الفرصة حين تتاح لي. سجلت ضد برايتون وساعدت الفريق على الفوز".

وعن شائعات رحيله، قال جناح ليستر سيتي السابق: "أنا سعيد جداً هنا، لن أرحل لأي مكان مع أني لا أشارك باستمرار، فهذا جزء من اللعبة. علي أن أكون قوياً، قوياً جداً، هذا جزء من شخصيتي، فأنا لا أختبىء أبداً".

يذكر أن محرز لعب دوراً بارزاً في معجزة موسم 2015-2016، حين قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب السابق كلاوديو رانييري.