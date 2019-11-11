محرز يشكك بهدف صلاح مستعيناً بهاتف

استعان النجم رياض محرز جناح مانشستر سيتي بهاتف من أجل عرض فيديو هدف محمد صلاح هداف ليفربول على زملائه مشككاً في صحته.

والتقطت عدسات الكاميرات الدولي الجزائري، وهو يشكك في الهدف الثاني الذي سجله المصري في مباراة مانشستر سيتي وليفربول، والتي انتهت بفوز الأخير 3-1 الأحد في قمة الدوري الإنجليزي، بداعي وجود تسلل على "مو"، لكن تقنية الفيديو المساعد أثبتت فيما بعد صحة الهدف.

واستعرض محرز الذي لم يشارك في المباراة وجلس على مقاعد البدلاء، الهدف من زاوية أخرى لمساعد مدرب سيتي ميكيل آرتيتا عبر الهاتف الذي كان بحوزته.

وأثارت هذه اللقطة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعانة لاعب بهاتف مشجع للتحقق من حالات تحكيمية.

وشهدت المباراة اعترض بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي كثيراً على قرارات حكم المباراة، واتهمه بعدم احتساب ركلتي جزاء لفريقه من لمستي يد على الريدز.

بهذا الفوز عزز ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أبرز منافسيه مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 25 نقطة.