مدرب منتخب إسبانيا يصدم دي خيا

أقر روبرت مورينو المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني بأن دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد لم يعد خياره الأول ضمن التشكيلة الأساسية، بعد أن تساءلت وسائل الإعلام المحلية حول هوية الحارس الأساسي.

ونقلت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن مورينو قوله: "دي خيا ليس الخيار الوحيد لي في المنتخب، لأني معجب بكيبا آريزابالاغا وباو لوبيز".

وأضاف صاحب الـ 41 عاماً: "آريزابالاغا ليست لديه أسبقية على دي خيا، لكن مشاركة الثنائي مع منتخب إسبانيا خلال الفترة المقبلة ستتم بالتبادل فيما بينهما".

وختم مورينو: "أريد أن أصل إلى منافسات كأس الأمم الأوروبية ومعي ثلاثة حراس مرمى على استعداد للتنافس فيما بينهم".

يذكر أن مورينو تولى قيادة منتخب إسبانيا، بعد أن قدم لويس إنريكي اعتذاره عن استكمال مهامه مع لا روخا لأسباب شخصية وفقاً لبيان نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً.

وكان دي خيا الخيار الأول دائماً لمدربي المنتخب الإسباني، بعد انتهاء حقبة إيكر كاسياس، لكن المستويات الكبيرة التي يقدمها كيبا مع تشيلسي خلال الفترة الماضية جعلت الجهاز الفني الجديد يبدي اهتماماً كبيراً به.