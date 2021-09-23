مدرب ميتز يحذر مبابي من قلة التواضع

حذر فريدريك أنتونيتي مدرب ميتز نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من ضرورة تحسين تصرفاته على أرض الملعب إذا ما أراد أن يكسب محبة الناس.

ويستمر الشاب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً في التألق بتسجيله 136 هدفاً في 178 مباراة مع الباريسيين حتى الآن.

ولم يزر المهاجم شباك ميتز خلال اللقاء الذي فاز فيه سان جيرمان بهدفين لهدف، إلا أن زميله المغربي أشرف حكيمي تألق ووقع على هدفي انتصار فريق العاصمة.

وخلال الاحتفال بالهدف الثاني، استفز مبابي حارس ميتز أليكساندر أوكيدجا، مما أجبر أنتونيتي على مطالبة الفائز بكأس العالم بالمزيد من التواضع.

ماذا قال مدرب ميتز عن مبابي ؟

وقال المدرب للصحفيين بعد نهاية المباراة: "على كيليان أن يتصرف بشكل أفضل إذا أراد أن يكون محبوباً.

"أحب هذا اللاعب، إنه قوي للغاية، لكنه يحتاج للتحلي ببعض التواضع."