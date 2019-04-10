ملخص مباراة أياكس ويوفنتوس 1-1 دوري أبطال أوروبا

رونالدو يسدد الكرة برأسه في شباك أياكس

انتهى اللقاء المثير بين أياكس أمستردام الهولندي وضيفه يوفنتوس الإيطالي بالتعادل 1-1، وذلك على ملعب يوهان كرويف ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفي أولاً نهاية الشوط الأول برأسية جميلة لنجمه كريستيانو رونالدو (41)، لكن المتألق ديفيد نيريس منح صاحب الضيافة التعادل بداية الشوط الثاني بعد مجهود فردي مميز (46).

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ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب آليانز يوم الثلاثاء القادم.