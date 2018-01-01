ملخص مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد 0-2 الدوري الإنجليزي

مارسيال يحتفل بهدفه

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية بتغلبه على مستضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب غوديسون بارك لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدفان عن طريق أنتوني مارسيال (57)، وجيسي لينغارد (81).

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 47 نقطة استعاد إثرها المركز الثاني من غريمه تشيلسي (45 نقطة)، أما إيفرتون، فبقي رصيده ثابتاً عند 27 نقطة في المركز التاسع.