ملخص مباراة الجزائر وتونس 1-0 الودية

من مباراة المنتخبين

حقق المنتخب الجزائري فوزاً مستحقاً أمام نظيره التونسي بهدف وحيد، على ملعب مصطفى تشاكر، في إطار ودي.

أهداف مباراة التشيك والبرازيل 1-3 الودية

ملخص مباراة نيجيريا ومصر 1-0 الودية

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بريكسيت يهدد مكانة الدوري الإنجليزي

راشفورد ينضم إلى قائمة المطلوبين في برشلونة

نجح محاربو الصحراء في إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70، حينما حصل رياض محرز على ركلة جزاء بعد عرقلة ياسين مرياح له، نفذها بغداد بونجاح في وسط المرمى.