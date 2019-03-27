ملخص مباراة المغرب والأرجنتين 0-1 الودية

من مباراة المنتخبين

تغلب المنتخب الأرجنتيني على مستضيفه المغربي بهدف نظيف ودياً في إطار أسبوع التوقف الدولي، وذلك على ملعب طنجة.

وشهدت المباراة الكثير من البطاقات الصفراء تحديداً في صفوف المغرب، حيث نالها كل من يونس بلهندة وخالد بوطيب ومهدي بنعطية ومبارك بوصوفة في الدقائق 8 و29 و44 و55.

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فيما كان نصيب الأرجنتين من البطاقات للاوتارو مارتينيز ووالتر كانيمان في الدقيقتين 42 و54.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق آنخيل كوريا بعد تمريرة حاسمة من ماتياس سواريز.