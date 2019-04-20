ملخص مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن 1-0 الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونيخ أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على ضيفه فيردر بريمن بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب آليانز ضمن المرحلة الثلاثين.

جاء الهدف الوحيد عن طريق نيكلاس سوله في الدقيقة 75.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عدد جراء طرد مدافعه ميلوش فيليكوفيتش منذ الدقيقة 58.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ المتصدر رصيده إلى 70 نقطة موسعاً الفارق مؤقتاً بينه وبين بوروسيا دورتموند مطارده المباشر إلى 4 نقاط.

فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن.